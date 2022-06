Camera: oggi Question time con Cartabia, Giorgetti e Orlando (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a interrogazioni sulle misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l'emergenza da Covid-19 presso gli istituti penitenziari; sulle iniziative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all'istituto della liberazione anticipata. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad assoggettare i carburanti al regime di prezzo amministrato; sulle iniziative per il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta, risponde a interrogazioni sulle misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l'emergenza da Covid-19 presso gli istituti penitenziari; sulle iniziative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all'istituto della liberazione anticipata. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad assoggettare i carburanti al regime di prezzo amministrato; sulle iniziative per il ...

