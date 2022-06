Calearo Antenne, con Fondo Gid 7,5 mln euro per rilancio e nuovi mercati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di 7,5 milioni di euro il prestito concesso all'azienda veneta Calearo Antenne grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà), per sostenere, con il suo piano di rilancio, l'espansione su nuovi mercati e una maggiore efficienza produttiva e organizzativa. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. Calearo è tra i leader europei nella produzione di Antenne e componenti per il mercato automotive e per altri settori ad alta tecnologia e ha tra i propri clienti tutti i principali produttori di autoveicoli in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di 7,5 milioni diil prestito concesso all'azienda venetagrazie alGid (Grandi imprese in difficoltà), per sostenere, con il suo piano di, l'espansione sue una maggiore efficienza produttiva e organizzativa. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni.è tra i leaderpei nella produzione die componenti per il mercato automotive e per altri settori ad alta tecnologia e ha tra i propri clienti tutti i principali produttori di autoveicoli in ...

