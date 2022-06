(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – È di 7,5 milioni diil prestito concesso all’azienda venetagrazie alGid (Grandi imprese in difficoltà), per sostenere, con il suo piano di, l’espansione sue una maggiore efficienza produttiva e organizzativa. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni.è tra i leaderpei nella produzione die componenti per il mercato automotive e per altri settori ad alta tecnologia e ha tra i propri clienti tutti i principali produttori di autoveicoli in ...

Pubblicità

StraNotizie : Calearo Antenne, con Fondo Gid 7,5 mln euro per rilancio e nuovi mercati - LocalPage3 : Calearo Antenne, con Fondo Gid 7,5 mln euro per rilancio e nuovi mercati - lifestyleblogit : Fondo Gid, l’esperienza di Calearo Antenne - - LocalPage3 : Fondo Gid, l’esperienza di Calearo Antenne -

Adnkronos

Grazie all'incentivo gestito da Invitalia, piano di rilancio e nuovi mercati per l'azienda della provincia di Vicenza leader nella produzione die componenti per l'automotiveIl punto di partenza è che, come in tutte le aziende anche inspa, storica impresa del territorio vicentino che realizza tecnologie avanzate per la comunicazione, la pandemia ha ... Calearo Antenne, con Fondo Gid 7,5 mln euro per rilancio e nuovi mercati (Adnkronos) - Grazie all’incentivo gestito da Invitalia, piano di rilancio e nuovi mercati per l’azienda della provincia di Vicenza leader nella produzione di antenne e componenti per l’automotive ...(Adnkronos) - È di 7,5 milioni di euro il prestito concesso all’azienda veneta Calearo Antenne grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà), per sostenere, con il suo piano di rilancio, l’espans ...