"Caldo? Vi dico su cosa sarà la prossima guerra": la profezia choc di Corona (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mauro Corona ha chiuso l'ultima puntata di questa stagione di Cartabianca su Rai 3. Ospite di Bianca Berlinguer ieri sera 21 giugno, lo scrittore ha parlato della grave situazione climatica in cui si trova il nostro Paese e non solo. Il Po è asciutto, i ghiacciai stanno sparendo e non piove da mesi. E le temperature sono record. "Sull'allarme siccità di questi giorni", Corona fa una previsione catastrofica: "Le guerre future non saranno sul gas e sul petrolio ma saranno per l'acqua e in pochi se ne sono accorti". Purtroppo, aggiunge lo scrittore, "non abbiamo progettato, abbiamo vissuto giorno per giorno e ora ne paghiamo le conseguenze". Il problema sono sempre i soldi. "Steiner diceva che il diavolo verrà sulla Terra in forma di denaro e tutto quello che succede è perché si paga", prosegue Corona, "perché gli uomini sono catturati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mauroha chiuso l'ultima puntata di questa stagione di Cartabianca su Rai 3. Ospite di Bianca Berlinguer ieri sera 21 giugno, lo scrittore ha parlato della grave situazione climatica in cui si trova il nostro Paese e non solo. Il Po è asciutto, i ghiacciai stanno sparendo e non piove da mesi. E le temperature sono record. "Sull'allarme siccità di questi giorni",fa una previsione catastrofica: "Le guerre future non saranno sul gas e sul petrolio ma saranno per l'acqua e in pochi se ne sono accorti". Purtroppo, aggiunge lo scrittore, "non abbiamo progettato, abbiamo vissuto giorno per giorno e ora ne paghiamo le conseguenze". Il problema sono sempre i soldi. "Steiner diceva che il diavolo verrà sulla Terra in forma di denaro e tutto quello che succede è perché si paga", prosegue, "perché gli uomini sono catturati ...

