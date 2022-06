Calciomercato Serie A LIVE: rischio beffa per Di Maria, il Toro su Solet, la Lazio rilancia per Caputo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 22 GIUGNO La Lazio continua la ricerca del vice-Immobile, per Caputo c’è il rilancio (CLICCA QUI)Calciomercato Torino, i granata cercano Solet come sostituto di Bremer (CLICCA QUI)rischio beffa per la Juventus, Di Maria ha la tentazione Rosario (CLICCA QUI)Scatto Fiorentina per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 22 GIUGNO Lacontinua la ricerca del vice-Immobile, perc’è il rilancio (CLICCA QUI)Torino, i granata cercanocome sostituto di Bremer (CLICCA QUI)per la Juventus, Diha la tentazione Rosario (CLICCA QUI)Scatto Fiorentina per ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB LIVE | @Frosinone1928: fatta per l'arrivo di #Moro dal Sassuolo - SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - sportli26181512 : Serie A, che corsa la prossima stagione: calciomercato e preparazione fisica, tutte le modifiche: Ci si appresta a… - LALAZIOMIA : Serie A, che corsa la prossima stagione: calciomercato e preparazione fisica, tutte le modifiche -