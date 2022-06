Calciomercato Roma, giorni decisivi per Zaniolo: Milan e Juve alla finestra (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma - Il ballo delle punte anima il mercato giallorosso. Che succede se parte Zaniolo ? La situazione di Nicolò è in alto mare. Proprio come lui, che spende gli ultimi giorni di vacanza in barca con ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Il ballo delle punte anima il mercato giallorosso. Che succede se parte? La situazione di Nicolò è in alto mare. Proprio come lui, che spende gli ultimidi vacanza in barca con ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - DiMarzio : #SerieA | La @USCremonese ha chiuso l’accordo con la @OfficialASRoma per l’acquisto a titolo definitivo di… - PagineRomaniste : La #Roma ai romani, avanti tutta per #Frattesi: un altro cuore giallorosso #ASRoma #Calciomercato… - sportli26181512 : Calciomercato Roma, giorni decisivi per Zaniolo: Milan e Juve alla finestra: Situazione in alto mare: se Nicolò non… -