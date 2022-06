Calciomercato Napoli: il Monza è pronto a soffiarlo agli azzurri, la situazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Napoli – Domagoj Vida, difensore classe ’89, si libererà a zero il 30 giugno dal Besiktas. Il calciatore croato infatti terminerà la sua esperienza in Turchia dopo 4 stagioni. Accostato al Napoli più volte nel corso delle ultime settimane, il giocatore è alla ricerca di una squadra che possa accoglierlo da svincolato. Stando a quanto si legge su tuttomercatoweb.com, il club partenopeo lo valuterebbe come nuova possibile operazione ‘alla Juan Jesus’. Vida (Photo by Friedemann Vogel – Pool/Getty Images)Non solo il club azzurro, ma anche il Monza – stando alla medesima fonte – sarebbe interessato al difensore 33enne, che porterebbe alla squadra lombarda l’esperienza che manca. L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, vorrebbe completare così il reparto difensivo, dopo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022)– Domagoj Vida, difensore classe ’89, si libererà a zero il 30 giugno dal Besiktas. Il calciatore croato infatti terminerà la sua esperienza in Turchia dopo 4 stagioni. Accostato alpiù volte nel corso delle ultime settimane, il giocatore è alla ricerca di una squadra che possa accoglierlo da svincolato. Stando a quanto si legge su tuttomercatoweb.com, il club partenopeo lo valuterebbe come nuova possibile operazione ‘alla Juan Jesus’. Vida (Photo by Friedemann Vogel – Pool/Getty Images)Non solo il club azzurro, ma anche il– stando alla medesima fonte – sarebbe interessato al difensore 33enne, che porterebbe alla squadra lombarda l’esperienza che manca. L’amministratore delegato del, Adriano Galliani, vorrebbe completare così il reparto difensivo, dopo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - Luxgraph : Mundo Deportivo: 'Bale è in trattativa con il Cardiff' - ilnapolionline : CALCIOMERCATO - Un ex difensore del Napoli verso la Cremonese - - NapoliAddict : Calciomercato Napoli: il Monza è pronto a soffiarlo agli azzurri, la situazione #Napoli #ForzaNapoliSempre… - MondoNapoli : Ceccarini: 'Il Napoli deve scegliere tra Meret e Ospina. La società prenderà un altro attaccante. Su Koulibaly...'… -