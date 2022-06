Calciomercato Napoli, gli azzurri tornano alla carica per Tameze: la richiesta del Verona (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero messo nuovamente nel mirino Tameze del Verona per rinforzare il centrocampo Il Napoli, dopo le avances della scorsa estate, torna alla carica per Adrien Tameze del Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, infatti, il presidente degli azzurri De Laurentiis non avrebbe mai perso di vista il centrocampista e adesso potrebbe rifarsi sotto con l’Hellas. Il club gialloblù chiede dai 10 milioni a salire, mentre il Napoli potrebbe convincere il calciatore a fare pressione offrendo un cospicuo aumento dell’ingaggio e soprattutto la possibilità di giocare la Champions League. Per Tameze, però, la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022): gliavrebbero messo nuovamente nel mirinodelper rinforzare il centrocampo Il, dopo le avances della scorsa estate, tornaper Adriendel. Secondo quanto riportato dal Corriere di, infatti, il presidente degliDe Laurentiis non avrebbe mai perso di vista il centrocampista e adesso potrebbe rifarsi sotto con l’Hellas. Il club gialloblù chiede dai 10 milioni a salire, mentre ilpotrebbe convincere il calciatore a fare pressione offrendo un cospicuo aumento dell’ingaggio e soprattutto la possibilità di giocare la Champions League. Per, però, la ...

