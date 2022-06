Calciomercato Napoli, c’è la nuova offerta per Ostigard! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Napoli punta fortemente a rafforzare il reparto difensivo, trovando un nome che possa sostituire Koulibaly, dato come possibile partente. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la società partenopea sarebbe vicino a trovare un’accordo col Brighton, per il trasferimento di Ostigard in maglia azzurra. Nelle ultime ore il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha alzato l’offerta portandola a 5 milioni più bonus. offerta che il club inglese è disposto ad accettare. Ostigard Napoli Brighton Leo Ostigard, classe 1999, ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito con la maglia del Genoa, dove ha fornito ottime prestazioni, nonostante che la sua avventura in rossoblù, si sia conclusa con la retrocessione in Serie B. Sotto la Lanterna, il difensore norvegese, ha collezionato 15 presenze e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilpunta fortemente a rafforzare il reparto difensivo, trovando un nome che possa sostituire Koulibaly, dato come possibile partente. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la società partenopea sarebbe vicino a trovare un’accordo col Brighton, per il trasferimento di Ostigard in maglia azzurra. Nelle ultime ore il ds del, Cristiano Giuntoli, ha alzato l’portandola a 5 milioni più bonus.che il club inglese è disposto ad accettare. OstigardBrighton Leo Ostigard, classe 1999, ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito con la maglia del Genoa, dove ha fornito ottime prestazioni, nonostante che la sua avventura in rossoblù, si sia conclusa con la retrocessione in Serie B. Sotto la Lanterna, il difensore norvegese, ha collezionato 15 presenze e ...

