Calciomercato Napoli, c’è concorrenza per Broja: spunta un interesse dalla Premier (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra i nomi annotati sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli per sostituire Mertens o Osimhen, in caso di un eventuale addio, c’è anche quello di Armando Broja, attaccante del Chelsea. Il giovane calciatore albanese è un classe ’01 di ruolo punta centrale che nel corso di questa stagione ha realizzato 6 reti e 1 assist. Armando Broja (Getty Images) Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni e il Napoli lo sta monitorando da un po’ per valutarlo concretamente come acquisto. In Serie A il calciatore del Chelsea ha attirato l’attenzione anche dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Inoltre, secondo quanto riportato dall’esperto di Calciomercato Nicolò Schira, anche in Premier League si sta sviluppando un interesse concreto per il giovane attaccante. In particolare, il giornalista ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra i nomi annotati sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli per sostituire Mertens o Osimhen, in caso di un eventuale addio, c’è anche quello di Armando, attaccante del Chelsea. Il giovane calciatore albanese è un classe ’01 di ruolo punta centrale che nel corso di questa stagione ha realizzato 6 reti e 1 assist. Armando(Getty Images) Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni e illo sta monitorando da un po’ per valutarlo concretamente come acquisto. In Serie A il calciatore del Chelsea ha attirato l’attenzione anche dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Inoltre, secondo quanto riportato dall’esperto diNicolò Schira, anche inLeague si sta sviluppando unconcreto per il giovane attaccante. In particolare, il giornalista ...

Pubblicità

cmdotcom : #Napoli, #Koulibaly può partire: #Giuntoli fissa l'incontro, scelto #Kim Min-jae come sostituto [di @giovanniannun] - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - CarloRo79403302 : RT @D_IP17: Se davvero #Fabian continua a rifiutare il rinnovo va ceduto quest'anno, altro che tenerlo fino a scadenza. Non vorrei rischiar… - ilpodsport : #Calciomercato Demme, l'agente nega contatti con il Valencia: 'A breve vedremo il Napoli' #ilpodsport - ciromagliulo26 : RT @Alessan02694862: In 30 minuti di trasmissione sul calciomercato su Sky la parola #Juventus è stata nominata sul caso plusvalenze Napoli… -