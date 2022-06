Calciomercato Monza: in arrivo anche Carboni dal Cagliari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Monza, dopo l’arrivo di Cragno, altro affare in dirittura di arrivo con il Cagliari: si tratta di Andrea Carboni La trattativa tra il Cagliari e il Monza per il difensore Andrea Carboni sarebbe vicina alla fumata bianca. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i due club avrebbero trovato l’intesa per una cifra di 4,5 milioni più bonus. Si tratta del secondo affare tra le due società dopo Cragno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022), dopo l’di Cragno, altro affare in dirittura dicon il: si tratta di AndreaLa trattativa tra ile ilper il difensore Andreasarebbe vicina alla fumata bianca. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i due club avrebbero trovato l’intesa per una cifra di 4,5 milioni più bonus. Si tratta del secondo affare tra le due società dopo Cragno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

