Calciomercato Milan: c’è il gradimento di Marcos Asensio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marcos Asensio preferirebbe andare al Milan piuttosto che al Liverpool: possibile colpo di Calciomercato per i rossoneri Marcos Asensio si appresta a giocare il suo ultimo anno al Real Madrid. Il suo futuro è lontano dalle merengues e potrebbe essere un grande protagonista del Calciomercato del Milan. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il calciatore vedrebbe con più favore un trasferimento in rossonero piuttosto che al Liverpool. Al Milan ritiene infatti di avere più occasioni di giocare e mettersi in mostra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)preferirebbe andare alpiuttosto che al Liverpool: possibile colpo diper i rossonerisi appresta a giocare il suo ultimo anno al Real Madrid. Il suo futuro è lontano dalle merengues e potrebbe essere un grande protagonista deldel. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il calciatore vedrebbe con più favore un trasferimento in rossonero piuttosto che al Liverpool. Alritiene infatti di avere più occasioni di giocare e mettersi in mostra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

