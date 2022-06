Calciomercato Lazio, cercasi terzino sinistro: nuova pista in Serie B (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un terzino sinistro e avrebbero messo gli occhi su Beruatto del Pisa La Lazio cerca rinforzi anche nel ruolo di terzino sinistro e dopo Parisi e Birindelli sarebbe spuntato un nome nuovo per quella zona del campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Pietro Beruatto; classe 1998 del Pisa. Il club nerazzurro lo ha da pochissimo riscattato dalla Juventus, ma potrebbe cederlo per una buona offerta. Il terzino viene da una buona annata in Serie B, la Lazio ci pensa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022): i biancocelesti cercano une avrebbero messo gli occhi su Beruatto del Pisa Lacerca rinforzi anche nel ruolo die dopo Parisi e Birindelli sarebbe spuntato un nome nuovo per quella zona del campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Pietro Beruatto; classe 1998 del Pisa. Il club nerazzurro lo ha da pochissimo riscattato dalla Juventus, ma potrebbe cederlo per una buona offerta. Ilviene da una buona annata inB, laci pensa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio, UFFICIALE: Adekanye dal Crotone in Olanda

Terminato il prestito al Crotone, Bobby Adekanye lascia la Lazio a titolo definitivo. L'attaccante nigeriano classe 1999 (scuola Ajax, Barcellona e Liverpool) ha firmato col club olandese dei Go Ahead Eagles.