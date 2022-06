Calciomercato Atalanta, Cambiaso sorpassa Nuno Tavares (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli esterni di centrocampo sono uno degli argomenti più caldi del Calciomercato dell’Atalanta. Gasperini proprio sulle fasce ha spesso costruito le sue fortune, ma ora che Gosens non c’è più, che Pezzella non è... Leggi su today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli esterni di centrocampo sono uno degli argomenti più caldi deldell’. Gasperini proprio sulle fasce ha spesso costruito le sue fortune, ma ora che Gosens non c’è più, che Pezzella non è...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio rilancia l'offerta all'@Atalanta_BC per #Carnesecchi - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, incontri con l'@Atalanta_BC per #Cambiaghi, #Lovato e #Pessina - DiMarzio : #Demiral non è più della @juventusfc: appena esercitato il diritto di riscatto per 20 milioni, l'@Atalanta_BC manda… - TUTTOJUVE_COM : Cambiaso, l'Atalanta è pronta all'asta: offerti 8 milioni al Genoa - psb_original : Calciomercato Cosenza - Si segue la pista Vido dell'Atalanta #SerieB -