Calcio | Tevez | ' piena fiducia nei giocatori del Central | Conte mio modello da allenatore'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Rosario, 22 giu. - (Adnkronos) - A distanza di un anno dal ritiro dalgiocato, Carlosha iniziato ufficialmente la sua carriera da. L'Apache è stato presentato come tecnico del Rosario, club di Primera División. "Ho avuto offerte da molti club, ma questo ha il plus della sua gente: se facciamo bene i tifosi possono fare tanto rumore -ha detto l'ex attaccante della Juventus in conferenza stampa-. Hoche io e il mio gruppo possiamo fare qualcosa di buono", ha esordito l'ex attaccante della Juventus nella conferenza stampa di presentazione.poi parla dimercato: "Per accettare l'offerta dovevo prima vedere la rosa che avrei avuto a disposizione. Mi fido molto di questie ...