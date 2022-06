Calcio | Tevez | ' chiamerò Di Maria | mi piacerebbe venisse subito al Rosario Central'

(Di mercoledì 22 giugno 2022), 22 giu. - (Adnkronos) - L'ex attaccante della Juventus Carlosdiventa l'ostacolo principale del club bianconero nella strada che porta ad Angel Di, obiettivo di mercato della Vecchia Signora. L'Apache è stato presentato nella notte italiana come nuovo allenatore del, la squadra argentina dove il 'Fideo' è cresciuto e ha sempre dichiarato di voler chiudere la propria carriera. Inevitabile, quindi, una domanda sull'ex Psg, che diè stato a lungo compagno di nazionale: "Non ho potuto parlare con il Fideo, figuratevi che non ho potuto parlare neanche con mia moglie ma a chi non? So che significa Diper questo club. Quando sarò più tranquillo loe gli chiederò cosa vuole ...

ROSARIO (Argentina) - Ha appena dato l'addio al calcio giocato, ma nonostante questo non mancavano di certe le offerte a Carlos Tevez per avviare la nuova carriera in panchina. Per iniziare ha scelto il Rosario Central, una decisione ponderata e motivata... "Ho deciso di raccogliere questa prima sfida per i tifosi. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare alla storia". A sole due settimane dal ritiro dal calcio giocato, Carlos Tevez ha già diretto il suo primo allenamento come nuovo tecnico del Rosario Central, storico club argentino che sta attraversando un momento difficile sia sul campo sia nella gestione.