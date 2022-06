Calcio: presentato il nuovo CdA del Chelsea, Granovskaia lascia il club (Di mercoledì 22 giugno 2022) Londra, 22 giu. - (Adnkronos) - Il Chelsea del nuovo proprietario Todd Boelhy sta prendendo forma. Attraverso un comunicato ufficiale, la squadra londinese ha presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Tra le novità, l'addio di Marina Granovskaia, ex amministratrice delegata del Chelsea e protagonista, sotto la gestione di Roman Abramovich, delle campagne di Calciomercato. Granovskaia ha però concordato con il nuovo proprietario di rimanere a disposizione per la durata della sessione estiva di Calciomercato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Londra, 22 giu. - (Adnkronos) - Ildelproprietario Todd Boelhy sta prendendo forma. Attraverso un comunicato ufficiale, la squadra londinese hailConsiglio di Amministrazione. Tra le novità, l'addio di Marina, ex amministratrice delegata dele protagonista, sotto la gestione di Roman Abramovich, delle campagne dimercato.ha però concordato con ilproprietario di rimanere a disposizione per la durata della sessione estiva dimercato.

