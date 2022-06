Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Ufficiale, Italiano rinnova il contratto - SportRepubblica : Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Italiano - Luxgraph : Torino, Mandragora vuole soltanto Juric: l'incontro anti Fiorentina - occhio_notizie : Ora è arrivato anche l'annuncio della #Fiorentina: rinnova il tecnico #Italiano - glooit : Calcio: Fiorentina; Italiano prolunga fino al 2024 leggi su Gloo -

Vincenzo Italiano ha prolungato il contatto con lafino al 2024 con opzione per la stagione successiva: la società viola lo ha ufficializzato con una nota attraverso i propri canali, al termine dell'incontro fra i dirigenti e l'allenatore ...FIRENZE - La" comunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023 - 24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024 - 25 ". Con ...La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione ...Vincenzo Italiano ha rinnovato il contratto con la Fiorentina per un’ulteriore stagione con opzione fino al 2024-2025. Ieri l’agente del tecnico Fali Ramadani era arrivato in città insieme agli avvoca ...