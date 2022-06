Calcio | Bayern Monaco | ufficiale l' acquisto di Mané da Liverpool

(Di mercoledì 22 giugno 2022), 22 giu. - (Adnkronos) - Sadiolascia ile passa al. A comunicarlo è stato il club tedesco con un post sui propri canali social. Il trentenne attaccante senegalese ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2025. Non si parla di cifre nella nota, ma i media inglesi scrivono che l'operazione è stata definita per circa 40 milioni di euro. L'attaccante senegalese lascia ildopo sei anni e altrettanti titoli vinti con la maglia dei Reds.

A questo punto, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano catalano Sport, restano ilMonaco e il Paris Saint - Germain come probabili punti di approdo del francese che arrivò a Barcellona ...Insomma, per dirla brutalmente: le società top delinglesi dominano dominano il contesto interno e quindi anche il mercato internazionale, al di là degli inserimenti del, del Psg, delle ... Démbelé addio al Barca, ci sono Bayern e Paris Saint-Germain Monaco, 22 giu. – (Adnkronos) – Sadio Mané lascia il Liverpool e passa al Bayern Monaco. A comunicarlo è stato il club tedesco con un post sui propri canali social. Il trentenne attaccante senegalese ...Il 30enne esterno, che con i Reds ha segnato 120 gol in 269 incontri, ha firmato un contratto valido per i prossimi tre anni. «E' perfetto per il calcio che Nagelsmann vuole proporre», ha affermato il ...