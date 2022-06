Cagliari, per Joao Pedro richieste anche dall’Arabia Saudita: la situazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joao Pedro attira ancora l’interesse di alcune squadre saudite. Aumentano le pretendenti per l’attaccante italobrasiliano Joao Pedro è in uscita dal Cagliari e su di lui ci sono gli sono gli interessi di alcune squadre di serie A. Fino ad ora non si è arrivati ad un accordo ed il fattore tempo potrebbe diventare determinante. E’ delle ultime ore l’interesse di alcune squadre dell’Arabia Saudita, le quali trattano nell’ombra e senza sbandieramenti mediatici, pronte ad offrire cifre importanti per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)attira ancora l’interesse di alcune squadre saudite. Aumentano le pretendenti per l’attaccante italobrasilianoè in uscita dale su di lui ci sono gli sono gli interessi di alcune squadre di serie A. Fino ad ora non si è arrivati ad un accordo ed il fattore tempo potrebbe diventare determinante. E’ delle ultime ore l’interesse di alcune squadre dell’Arabia, le quali trattano nell’ombra e senza sbandieramenti mediatici, pronte ad offrire cifre importanti per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

insopportabile : Ricordo quando a Cagliari rimanemmo per parecchi anni con l'acqua razionata, anche a giorni alterni. Cisterne in og… - GiovaAlbanese : Due ipotesi per il futuro di #Brunori: o #Palermo o #Cremonese. È vero che il #Cagliari si è mosso per l'attaccante… - romeoagresti : Incontro positivo oggi tra #Juve e #Cagliari: #DiPardo passa agli isolani con la formula del prestito con obbligo d… - RetwittL : RT @claraspada: lavorò come funzionario all'Ufficio del Genio Civile di Cagliari.' Un periodo brevissimo ma per lui intenso. Frequentava il… - TuttoCagliari : Videolina - Il Cagliari punta Valentín Carboni e Quagliata per la fascia sinistra -