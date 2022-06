Buona maturità ragazzi! (Di mercoledì 22 giugno 2022) di Maria Grazia Asti. Inizia oggi l’esame di maturità e ho piacere di condividere un mio pensiero… Chissà i ragazzi chini stamattina sui banchi, alle prese con la prima prova, cosa associano a un termine così “importante” … maturità … Chissà cosa pensano – questo termine e questo passaggio – implicare … “Ti senti pronto?” Leggi su freeskipper (Di mercoledì 22 giugno 2022) di Maria Grazia Asti. Inizia oggi l’esame die ho piacere di condividere un mio pensiero… Chissà i ragazzi chini stamattina sui banchi, alle prese con la prima prova, cosa associano a un termine così “importante” …… Chissà cosa pensano – questo termine e questo passaggio – implicare … “Ti senti pronto?”

Pubblicità

matteosalvinimi : Notte prima degli esami! Stasera a mezzanotte vi aspetto in diretta su TikTok, Instagram e Facebook per augurare i… - cescverducci : Buona maturità ai ragazzi che oggi vivranno un'emozione che li accompagnerà per la vita.Tra le tracce c'è un testo… - mojitoxzayn : 2 ANNI FA ERO LI ALLA MATURITÁ CON TANTA ANSIA E TANTA VOGLIA DI ANDARE VIA DA QUEL LICEO , RICORDO ANCORA LA SENSA… - mojitoxzayn : 2 ANNI FA ERO LI ALLA MATURITÁ CON TANTA ANSIA E TANTA VOGLIA DI ANDARE VIA DA QUEL LICEO , RICORDO ANCORA LA SENSA… - AnnaSimo72 : RT @cescverducci: Buona maturità ai ragazzi che oggi vivranno un'emozione che li accompagnerà per la vita.Tra le tracce c'è un testo di Lil… -