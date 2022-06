Bufera su Pornhub | si dimettono i vertici | «Video di violenze sessuali e con minorenni»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) È ancorasu, uno dei maggiori siti pornografici al mondo. La piattaforma è accusata di non essere riuscita ad arginare il caricamento e la diffusione deiche ritraggono personee rapporti non consensuali. E così, il Ceo Feras Antoon e il Coo David Tassillo, come riportato da Variety, hanno assegnato le loro dimissioni, ma resteranno azionisti di MindGeek, la società lussemburghese a cui fa capo. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, le dimissioni dei due top manager non sarebbero correlate alle accuse contro la società per aver consentito la pubblicazione dei. Un portavoce della compagnia ha infatti riferito a Variety che MindGeek stava pianificando un cambio di leadership dall’inizio del 2022.è stato a ...

EHEAAOO : RT @CdT_Online: I due top manager di MindGeek, la società che controlla il sito pornografico, hanno lasciato i loro incarichi dopo le pesan… - CdT_Online : I due top manager di MindGeek, la società che controlla il sito pornografico, hanno lasciato i loro incarichi dopo… -

Il Tempo

New York -su, uno dei maggiori siti pornografici al mondo. Travolto dalle accuse per aver permesso la pubblicazione di video di rapporti sessuali non consensuali e con minorenni,perde ...Una nuovasu Hunter Biden che rischia di travolgere il più famoso padre, il presidente degli Stati ...filmarsi mentre fa sesso con prostitute e a pubblicare i filmati sul proprio account... Hunter Biden, dal computer del figlio del presidente Usa esce di tutto. "Ossessionato", terremoto a Washington New York - Bufera su Pornhub, uno dei maggiori siti pornografici al mondo. Travolto dalle accuse per aver permesso la pubblicazione di video di rapporti sessuali non consensuali e con minorenni, Pornh ...I due top manager di MindGeek, la società che controlla il sito pornografico, hanno lasciato i loro incarichi dopo le pesanti accuse ...