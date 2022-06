BUBINO D’ORO | ANTONELLA CLERICI | “SONO MOLTO CONTENTA | UN BELLISSIMO PREMIO”

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 22 giugno 2022) È sempre Mezzogiorno ha vinto ilcome daytime dell’anno eringrazia per il. Il cooking show del mezzogiorno di Rai1 festeggia una splendida stagione con ascolti in crescita e un gradimento altissimo, testimoniato dal voto popolare. Con il 33,22% delle preferenze, È sempre Mezzogiorno è il daytime dell’anno. Argento per Uomini e Donne con il 25,84% dei voti e bronzo per Oggi è un altro giorno con il 24,83%. Chiudono la classifica I Fatti Vostri e Pomeriggio 5, scelti dal 9,06% e dal 7,05% dei lettori.gioisce per la seconda stagione della sua rinascita in quel di Rai1 tra mezzogiorno e prima serata con The Voice Senior, due successi cuciti su misura per lei e rivolti alle famiglie. Simpatia, allegria, calore. ...