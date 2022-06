Bruscolotti risponde a Buffon: ” Di Maria come Maradona in serie A? Bisogna portarlo da uno specialista” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giuseppe Bruscolotti ex capitano del Napoli risponde al paragone di Buffon su Di Maria e Maradona in serie A. La Juve vuole portare alla corte di Allegri, Angel Di Maria. Secondo Buffon l’arrivo del calciatore argentino in maglia bianconera sarebbe come quando il Napoli portò in azzurro Diego Armando Maradona. Un’affermazione che sta diventando virale sui social, visto che il paragone sembra assolutamente assurdo. Giuseppe Bruscolotti ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli ha risposto alle parole di Buffon: “Mi pare ovvio che Gianluigi Buffon non stia bene, altrimenti non si possono giustificare certe dichiarazioni. Bisogna portarlo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giuseppeex capitano del Napolial paragone disu DiinA. La Juve vuole portare alla corte di Allegri, Angel Di. Secondol’arrivo del calciatore argentino in maglia bianconera sarebbequando il Napoli portò in azzurro Diego Armando. Un’affermazione che sta diventando virale sui social, visto che il paragone sembra assolutamente assurdo. Giuseppeai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli ha risposto alle parole di: “Mi pare ovvio che Gianluiginon stia bene, altrimenti non si possono giustificare certe dichiarazioni....

Pubblicità

napolipiucom : Bruscolotti risponde a Buffon: ' Di Maria come Maradona in serie A? Bisogna portarlo da uno specialista'… - infoitsport : Bruscolotti risponde a Buffon: “Ha bisogno di uno specialista, non sta bene” - MondoNapoli : Bruscolotti risponde a Buffon: 'Ha bisogno di uno specialista, non sta bene' - -

Bruscolotti risponde a Buffon: ” Di Maria come Maradona in serie A Bisogna portarlo da uno specialis... napolipiu.com Bruscolotti risponde a Buffon: ” Di Maria come Maradona in serie A Bisogna portarlo da uno specialista” Giuseppe Bruscolotti ex capitano del Napoli risponde al paragone di Buffon su Di Maria e Maradona in serie A. La Juve vuole portare alla corte di Allegri, Angel Di Maria. Secondo Buffon l’arrivo del ... Bruscolotti risponde a Buffon: “Ha bisogno di uno specialista, non sta bene” Il portiere del Parma, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha "raccomandato" il trequartista argentino, partendo da una frase forte: "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è ... Giuseppe Bruscolotti ex capitano del Napoli risponde al paragone di Buffon su Di Maria e Maradona in serie A. La Juve vuole portare alla corte di Allegri, Angel Di Maria. Secondo Buffon l’arrivo del ...Il portiere del Parma, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha "raccomandato" il trequartista argentino, partendo da una frase forte: "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è ...