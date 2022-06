Bridgerton | grossa novità per l’attesissima terza stagione | cosa succederà

Pubblicità

Ma con unadifferenza: a quanto pare, in questo secondo capitolo le scene di sesso sono drasticamente ridotte. A che ora esce2 esce su Netflix il 25 marzo 2022 . ...Mentre Netflix si affida a Gori per i lanci della seconda stagione di, la Rai vuole ... ' Problemi di diritti Ma se l'azienda di Viale Mazzini non può fare la vocenemmeno sui suoi ...Bridgerton 3, cosa accadrà nella terza stagione Grossa novità per l'amatissima serie: un grande ritorno è pronto a stupire i fan!