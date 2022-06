Bridgerton 3 | iniziate le riprese? Gli indizi di Nicola Coughlan sui social

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ledella terza stagione disono già partite? Dei post della star della serie Netflix,, lo farebbero pensare. Abbiamo da poco salutato la seconda stagione di, ma siamo tutti in fermento per la terza, e se Lady Whistledown in personanon ci sta ingannando, pare che non tarderemo molto ad avere nuove da quel fronte, perché lesembrano essere già partite. A segnalarlo è anche il sito Screen Rant, che riporta due dei recenti post di, ovvero una storia Instagram con il copione del primo episodio della terza stagione, e una foto dal backstage dell'interprete di Penelope Featherington con Luke Newton, l'attore che presta il volto a Colin. ...