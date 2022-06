Brave and Beautiful, anticipazioni dal 27 al 30 giugno 2022: la resa dei conti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Brave and Beautiful si congederà dal pubblico italiano nel corso della prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 27 al 30 giugno 2022, infatti, svelano che finalmente Tahsin e Cesur si troveranno faccia a faccia con Riza e potranno vendicarsi per tutto il male che ha fatto alla loro famiglia. Prima di assistere a questo imperdibile momento, però, i Kordulag piangeranno la morte di Korhan avvenuta sempre per mano dello psicopatico e Tahsin, in particolare, sarà disperato per l'accaduto. Mihriban proverà a consolarlo e i due, dopo anni di lotte e veleni, finalmente si riavvicineranno. Intanto, Cesur, durante un'intervista, annuncerà che consegnerà una cospicua ricompensa a chi saprà fornire informazioni sulla sparizione di Suhan. In questo modo, attirerà l'attenzione dall'amica del ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022)andsi congederà dal pubblico italiano nel corso della prossima settimana di programmazione. Ledal 27 al 30, infatti, svelano che finalmente Tahsin e Cesur si troveranno faccia a faccia con Riza e potranno vendicarsi per tutto il male che ha fatto alla loro famiglia. Prima di assistere a questo imperdibile momento, però, i Kordulag piangeranno la morte di Korhan avvenuta sempre per mano dello psicopatico e Tahsin, in particolare, sarà disperato per l'accaduto. Mihriban proverà a consolarlo e i due, dopo anni di lotte e veleni, finalmente si riavvicineranno. Intanto, Cesur, durante un'intervista, annuncerà che consegnerà una cospicua ricompensa a chi saprà fornire informazioni sulla sparizione di Suhan. In questo modo, attirerà l'attenzione dall'amica del ...

