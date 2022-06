Brasile, l’ex ministro dell’Istruzione Milton Ribeiro arrestato per traffico di influenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’ex ministro dell’Istruzione del governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, è stato arrestato per traffico di influenza nell’ambito di un’inchiesta su presunti trattamenti di favore nella distribuzione dei fondi per l’educazione verso alcuni municipi. La polizia federale ha eseguito altri cinque arresti e perquisito le abitazioni e gli uffici di 13 persone. In manette anche i due pastori di organizzazioni religiose di matrice evangelica, Gilmar Santos e Arilton Moura, figure centrali nella vicenda giudiziaria nata da un’inchiesta del quotidiano Folha de Sao Paolo, lo scorso marzo. In particolare, il quotidiano aveva pubblicato un audio in cui il ministro dell’Educazione, Milton Ribeiro, affermava di poter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)del governo Bolsonaro,, è statoperdinell’ambito di un’inchiesta su presunti trattamenti di favore nella distribuzione dei fondi per l’educazione verso alcuni municipi. La polizia federale ha eseguito altri cinque arresti e perquisito le abitazioni e gli uffici di 13 persone. In manette anche i due pastori di organizzazioni religiose di matrice evangelica, Gilmar Santos e Arilton Moura, figure centrali nella vicenda giudiziaria nata da un’inchiesta del quotidiano Folha de Sao Paolo, lo scorso marzo. In particolare, il quotidiano aveva pubblicato un audio in cui ildell’Educazione,, affermava di poter ...

