Branchini: «Lukaku? Non era necessario. Sono perplesso su Origi e Di Maria» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giovanni Branchini, agente FIFA di fama Mondiale, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport Giovanni Branchini, agente FIFA di fama Mondiale, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: FIFA – «Casini crede nella FIFA? Dimostra di essere un neofita e un ottimista, di non essere a conoscenza della portata dei problemi, se ha ancora fiducia nella Fifa e in Infantino. Dal 2018 a oggi non è cambiato nulla. L’unica cosa che hanno fatto è stata portare il tetto al 3%. Ma se la richiesta è ritenuta eccessiva, se le pretese economiche del professionista risultano inaccettabili, lo si deve lasciare andare. Lo stesso valga per le commissioni degli agenti, soltanto così si dà un segnale concreto al mercato e ai suoi attori». MERCATO ESTERO – «Dovete chiederlo a chi li spende, quei soldi, non a chi li incassa! Si legge di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giovanni, agente FIFA di fama Mondiale, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport Giovanni, agente FIFA di fama Mondiale, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: FIFA – «Casini crede nella FIFA? Dimostra di essere un neofita e un ottimista, di non essere a conoscenza della portata dei problemi, se ha ancora fiducia nella Fifa e in Infantino. Dal 2018 a oggi non è cambiato nulla. L’unica cosa che hanno fatto è stata portare il tetto al 3%. Ma se la richiesta è ritenuta eccessiva, se le pretese economiche del professionista risultano inaccettabili, lo si deve lasciare andare. Lo stesso valga per le commissioni degli agenti, soltanto così si dà un segnale concreto al mercato e ai suoi attori». MERCATO ESTERO – «Dovete chiederlo a chi li spende, quei soldi, non a chi li incassa! Si legge di ...

