Borussia Dortmund: Haller atteso domani per visite mediche e firma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastien Haller, è atteso domani a Dortmund per le visite mediche. L’attaccante ivoriano tornerà quindi a giocare in Germania dopo le annate all’Eintracht Francoforte. La squadra tedesca ha chiuso l’affare per 31 milioni di euro più 4 di bonus con l’Ajax, detentrice del cartellino. Al termine delle visite di routine firmerà un contratto quadriennale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastien, èper le. L’attaccante ivoriano tornerà quindi a giocare in Germania dopo le annate all’Eintracht Francoforte. La squadra tedesca ha chiuso l’affare per 31 milioni di euro più 4 di bonus con l’Ajax, detentrice del cartellino. Al termine delledi routine firmerà un contratto quadriennale. SportFace.

