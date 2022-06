Borussia Dortmund, domani Haller in città per le visite mediche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastien Haller è pronto a iniziare la sua avventura al Borussia Dortmund: come riferito da Sky Deutschland, l'attaccante è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastienè pronto a iniziare la sua avventura al: come riferito da Sky Deutschland, l'attaccante è...

Pubblicità

CalcioNews24 : Domani le visite di #Haller con il #BorussiaDortmund ?? - sportface2016 : #BorussiaDortmund: #Haller atteso domani per visite mediche e firma - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? Non ci sono più dubbi, #Witsel giocherà con la maglia dell'#AtleticoMadrid nella nuova stagione - infoitsport : Borussia Dortmund, altro colpo per il post-Haaland: è fatta per Haller, 35 milioni all'Ajax - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? Non ci sono più dubbi, #Witsel giocherà con la maglia dell'#AtleticoMadrid nella nuova stagione -