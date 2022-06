Borussia Dortmund, arriva Haller: domani giornata di visite mediche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastien Haller pronto ad iniziare una nuova avventura: domani in programma le visite mediche dell’attaccante con il Borussia Dortmund Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, domani sarà la giornata del passaggio di Sebastien Haller al Borussia Dortmund. Affare chiuso sulla base di 31 milioni di euro di parte fissa più altri 4 di bonus. Quadriennale per il giocatore dopo le visite mediche di rito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebastienpronto ad iniziare una nuova avventura:in programma ledell’attaccante con ilSecondo quanto riferito da Sky Deutschland,sarà ladel passaggio di Sebastienal. Affare chiuso sulla base di 31 milioni di euro di parte fissa più altri 4 di bonus. Quadriennale per il giocatore dopo ledi rito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

