Borsa Milano oggi negativa, crollo per Saipem (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Chiusura in rosso, anche se lontana dai minimi intraday, per il listino di Piazza Affari e per le altre borse europee. Nel corso della prima delle due audizioni davanti al parlamento statunitense, il chairman della Federal Reserve, Jerome Powell, ha rilevato come l’inflazione sia ad un livello “sorprendentemente forte” che giustifica l’attuale ritmo di rialzo dei tassi di interesse. Sempre per quanto riguarda la prima economia, c’è grande attesa per i risultati degli stress test sulle principali banche. Sul Ftse Mib il titolo protagonista di giornata, anche se in negativo, è stato Saipem (-21,56%) dopo la notizia che il Cda ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale per 2 miliardi di euro. L’operazione prevede l’emissione in opzione di 95 nuove azioni ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta a 1,013 euro. “Gli azionisti Eni e Cdp ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Chiusura in rosso, anche se lontana dai minimi intraday, per il listino di Piazza Affari e per le altre borse europee. Nel corso della prima delle due audizioni davanti al parlamento statunitense, il chairman della Federal Reserve, Jerome Powell, ha rilevato come l’inflazione sia ad un livello “sorprendentemente forte” che giustifica l’attuale ritmo di rialzo dei tassi di interesse. Sempre per quanto riguarda la prima economia, c’è grande attesa per i risultati degli stress test sulle principali banche. Sul Ftse Mib il titolo protagonista di giornata, anche se in negativo, è stato(-21,56%) dopo la notizia che il Cda ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale per 2 miliardi di euro. L’operazione prevede l’emissione in opzione di 95 nuove azioni ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta a 1,013 euro. “Gli azionisti Eni e Cdp ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Scivolano in apertura le principali borse europee e anche Piazza Affari ha aperto in forte calo.#ANSA - stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude in rosso ma lontana dai minimi, Milano -1,4% con Saipem -21% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa Milano oggi negativa, crollo per Saipem - zazoomblog : Borsa: Milano chiude in calo Ftse Mib - 13% - #Borsa: #Milano #chiude -