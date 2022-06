Borsa: Europa amplia calo con futures Usa, Milano - 2,5% (Di mercoledì 22 giugno 2022) ampliano il calo perdendo ulteriori posizioni le principali borse europee dopo 3 ore di scambi. La peggiore è Milano ( - 2,5%), con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi stabile intorno ai 195 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022)no ilperdendo ulteriori posizioni le principali borse europee dopo 3 ore di scambi. La peggiore è( - 2,5%), con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi stabile intorno ai 195 ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa amplia calo con futures Usa, Milano -2,5%: Inflazione inglese ai massimi da 40 anni, timori sulla cre… - Italian : Borsa: Milano soffre con Europa (-2,4%), spread sale verso i 197 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa scivola in apertura, Francoforte -1,73% - infoiteconomia : Borsa: Europa in difficoltà, allarme crescita, Milano -1,9% - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Seduta difficile per le principali borse europee dopo l'inflazione inglese salita in maggio ai massimi da 40 anni. ...… -