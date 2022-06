Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Asia giù con futures, allarme crescita, Tokyo -0,37%: Inflazione nel Regno Unito ai massimi da 40 anni, parl… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in verde, Dow Jones sale di 500 punti?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… - padovesi58a : Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2% - Faido1Alessio : Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2% - ansa_economia : Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2%. Biden rasserena mercati, ancora debole Shanghai -0,6% #ANSA -

Agenzia ANSA

Seduta negativa per le principali borse die Pacifico per i timori sulla crescita e dopo l'inflazione record nel Regno Unito in aprile, ai massimi da 40 anni. Negativi i futures sull'Europa e sugli Usa in attesa dell'intrervento del ...Il clima ribassista è confermato dal declino intorno all'1,50% dell'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ... Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2% Seduta negativa per le principali borse di Asia e Pacifico per i timori sulla crescita e dopo l'inflazione record nel Regno Unito in aprile, ai massimi da 40 anni. (ANSA) ...Dopo un avvio d'ottava in netto recupero per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti guadagnato oltre il 2% martedì, successivamente allo stop di lunedì per la celebrazione della f ...