Bonus Donne, assegno da 354€ al mese: requisiti e come richiederlo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bonus Donne. L’Inps — Istituto Nazionale di Previdenza Sociale — mette a disposizione un assegno di 354, 73€ per cinque mesi. Per godere dell’agevolazione basta essere in linea con alcuni requisiti e presentare l’apposita domanda al comune di residenza. Leggi anche: Bonus 200 euro in busta paga a luglio: come fare per averlo, il modulo da scaricare e firmare Bonus Donne: cos’è e a chi si rivolge come anticipato, al fine di non incorrere in errori è bene ribadire che nonostante l’aiuto venga erogato dall’Inps le domande per poterne beneficiare devono essere presentate presso il proprio comune di residenza. Saranno pertanto gli enti locali a gestire le erogazioni e a raccogliere tutte le istanze secondo le modalità di consegne scelte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022). L’Inps — Istituto Nazionale di Previdenza Sociale — mette a disposizione undi 354, 73€ per cinque mesi. Per godere dell’agevolazione basta essere in linea con alcunie presentare l’apposita domanda al comune di residenza. Leggi anche:200 euro in busta paga a luglio:fare per averlo, il modulo da scaricare e firmare: cos’è e a chi si rivolgeanticipato, al fine di non incorrere in errori è bene ribadire che nonostante l’aiuto venga erogato dall’Inps le domande per poterne beneficiare devono essere presentate presso il proprio comune di residenza. Saranno pertanto gli enti locali a gestire le erogazioni e a raccogliere tutte le istanze secondo le modalità di consegne scelte ...

Pubblicità

CorriereCitta : Bonus Donne, assegno da 354€ al mese: requisiti e come richiederlo - linosegna : RT @nicomanetta1: Donne incinta, over 65 e disabili Bonus per viaggi scontati in taxi - IL GIORNO #taxi #NoUber - AntoniaCorneo : RT @giubar01: @RosalbaStissi @AndreaOrlandosp @UN_ECE Bene riconoscimento lavoro di cura donne ma non penalizzazioni già guadagnano meno an… - nicomanetta1 : Donne incinta, over 65 e disabili Bonus per viaggi scontati in taxi - IL GIORNO #taxi #NoUber - villafi : RT @antbag72: Buongiorno @AndreaOrlandosp Una domanda. Tra i criteri per godere del 'bonus 200 euro'*, c'è l'aver usufruito dello sgravio… -