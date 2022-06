Bollette | nuovo intervento contro i rincari | aiuti per famiglie e imprese

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato unil caro: vista la spirale di aumenti che ancora riguarda l’energia e il gas, il Governo ha infatti deciso di prorogare anche nel terzo trimestre del 2022 le misure di contenimento. Parliamo del decreto-legge “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delleche effettuano stoccaggio di gas naturale” per il quale, secondo la bozza, è prevista una cifra che si aggira attorno ai 3 miliari di euro., cosa ha deciso il Governo Sul caro-, quindi, il Governo si è espresso sulla proroga del taglio dei costi per: ...

Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell'Iva confermata al 5%. È quanto prevede la bozza sul ...All'esame del Consiglio dei ministri undecreto per mitigare l'effetto degli aumenti di luce e gas. Decisioni urgenti perché quello precedente scade a fine mese. Discorso a parte per la benzina, col taglio delle accise in vigore fino ...(Adnkronos) – l Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto contro i rincari delle bollette di luce e gas. Via libera anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano ...(Adnkronos) – E’ appena terminato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione, durata poco meno di un’ora, ha dato il via libera al nuovo dl contro i rincari delle bollette, con un ...