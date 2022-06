Bollette luce e gas: un nuovo decreto per contenere i prezzi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dovrebbe vedere la luce entro giugno il nuovo decreto contro il caro energia. Si lavora in particolare alla proroga del taglio alle accise su diesel e benzina in scadenza il prossimo 8 luglio (che costa un miliardo al mese) e ad un nuovo intervento... Leggi su today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dovrebbe vedere laentro giugno ilcontro il caro energia. Si lavora in particolare alla proroga del taglio alle accise su diesel e benzina in scadenza il prossimo 8 luglio (che costa un miliardo al mese) e ad unintervento...

Pubblicità

MaterTenebraru1 : RT @Superdrit1: Come dite, i cacciavitari stanno a lagnarsi per le bollette della luce?! Ma lol che problema c'è?! #lockdownsubito e proble… - Agostino12 : @franco_ss1 piu' che li paghiamo , ci tolgono direttamente i nostri soldi dalle bollette della luce , con la forza… - Peter_Italy : RT @Superdrit1: Come dite, i cacciavitari stanno a lagnarsi per le bollette della luce?! Ma lol che problema c'è?! #lockdownsubito e proble… - Superdrit1 : Come dite, i cacciavitari stanno a lagnarsi per le bollette della luce?! Ma lol che problema c'è?! #lockdownsubito e problema risolto - andvaccaro : RT @Open_gol: Verso la proroga degli sconti in bolletta per l'estate -