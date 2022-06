Bollette, dal Cdm un nuovo decreto contro i rincari (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.Soddisfazione del ministro Giancarlo Giorgetti “non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma anche perchè il governo, nel corso del Cdm di oggi,si è espresso favorevolmente sull'opportunità e necessità che ibonus luce e gas siano adeguatamente pubblicizzati, utilizzandotutti gli strumenti possibili – si legge in una nota del Mise -. In primis ARERA dovrà mettere in campo tutti gli strumenti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.Soddisfazione del ministro Giancarlo Giorgetti “non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma anche perchè il governo, nel corso del Cdm di oggi,si è espresso favorevolmente sull'opportunità e necessità che ibonus luce e gas siano adeguatamente pubblicizzati, utilizzandotutti gli strumenti possibili – si legge in una nota del Mise -. In primis ARERA dovrà mettere in campo tutti gli strumenti per ...

Pubblicità

ItaliaNotizie24 : Bollette, dal Cdm un nuovo decreto contro i rincari - rep_economia : Gas: dal Governo 3 miliardi contro il caro bollette e una nuova 'imposta' sulle imprese energetiche… - DomenicoMolli10 : @Agenzia_Ansa Lavorano loro e pagano le bollette ,dal consiglio del cittadino - GiuliaNocetti : RT @Staffetta: Gas, in bozza DL esaminata dal Cdm garanzie Sace per riempimento stoccaggi e prelievo su 'extraprofitti' da contratti di imp… - Staffetta : Gas, in bozza DL esaminata dal Cdm garanzie Sace per riempimento stoccaggi e prelievo su 'extraprofitti' da contrat… -

Gas: dal Governo 3 miliardi contro il caro bollette e una nuova "imposta" sulle imprese energetiche ... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Osservatori FTSE MIB 21.789 - 1,36% Eur / Usd 1,0582 +0,47% Spread 190,95 Dati di mercato Leggi anche Bollette, altri 3 miliardi per ... Macron nei guai tra destra e sinistra e i problemi non solo francesi che ne verranno ... delle bollette alle stelle e dell'imminente crisi energica - problematiche peraltro messe sul ... delle classi dirigenti nei Paesi democratici viene da lontano e non aspettava conferme dal Cremlino. ... Bollette, dal Cdm un nuovo decreto contro i rincari Soddisfazione del ministro Giancarlo Giorgetti “non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma anche perchè il governo, nel corso del Cdm di oggi, tutti gli strumenti ... Ok a nuovo decreto contro il caro bollette: cosa è stato deciso in Consiglio dei ministri Via libera in Consiglio dei ministri al decreto che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la ... ... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Osservatori FTSE MIB 21.789 - 1,36% Eur / Usd 1,0582 +0,47% Spread 190,95 Dati di mercato Leggi anche, altri 3 miliardi per ...... dellealle stelle e dell'imminente crisi energica - problematiche peraltro messe sul ... delle classi dirigenti nei Paesi democratici viene da lontano e non aspettava confermeCremlino. ...Soddisfazione del ministro Giancarlo Giorgetti “non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma anche perchè il governo, nel corso del Cdm di oggi, tutti gli strumenti ...Via libera in Consiglio dei ministri al decreto che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la ...