Bollette | bozza dl | stop oneri luce e gas prorogati in III trimestre

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Azzerati gligenerali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo2022, idem per il gas, con la riduzione dell'Iva confermata al 5%. E' quanto prevede lasul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L'articolo 1, sul contenimento dei rincari delleelettriche, prevede l'annullamento degligenerali di sistema "anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico", si legge nel testo.

E' quanto prevede la bozza sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L'articolo 1, sul contenimento dei rincari delle ... E' quanto prevede la bozza del decreto legge con le misure contro il caro energia per il III trimestre, in esame in Consiglio dei ministri.