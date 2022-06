Bocce | Giochi del Mediterraneo 2022 | i convocati dell’Italia Azzurri per l’abbuffata di medaglie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lesono uno degli sport iconici deidel, manifestazione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 25 giugno al 6 luglio. L’Italia ha sempre fatto incetta diin questa disciplina e vuole confermarsi anche in terra africana. Gisaranno impegnati tra raffa, volo e petanque alla caccia dei dodici titoli in palio. Gli atleti della Raffadai CT Giuseppe Pallucca e Germana Cantarini sono Mattia Visconti, Marco Di Nicola, Flavia Morelli e Ilaria Treccani. Il CT azzurro della Petanque, Riccardo Capaccioni, ha convocato Andrea Chiapello, Alessia Bottero, Saverio Amormino e Monica Scalise. I commissari tecnici del Volo, Roberto Favre e Piero Amerio, avranno in squadra: Valentina Basei, Serena Traversa, Luigi Grattapaglia e Stefano ...