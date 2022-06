BMW M3 Touring - Un bolide formato famiglia - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo 36 anni, la BMW si è decisa a combinare la carrozzeriacon la meccanica della M3, dando seguito alle richieste pressanti dei propri clienti. Nasce così la prima M3, basata sull'attuale generazione della berlina sportiva e progettata per non perdere nulla in termini di prestazioni e piacere di guida nonostante il bagagliaio con capacità variabile da 500 a 1.510 litri. Gli ordini si apriranno a settembre a un prezzo ancora da stabilire, mentre la produzione sarà avviata a novembre. 510 CV, automatica e integrale. La M3, che debutta al Goodwood Festival of Speed in concomitanza con i festeggiamenti per i 50 anni del marchio M, deriva dalla M3 Competition berlina e, quindi, adotta come unica opzione il powertrain composto dal motore sei cilindri biturbo da 510 CV e 650 Nm, il cambio automatico a otto marce M ...