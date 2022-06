Blocco Kaliningrad, Russia: “Risposta a Lituania non sarà diplomatica” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – sarà ”pratica e non diplomatica” la Risposta della Russia al ”Blocco di Kaliningrad”, ovvero al divieto di transito imposto dalla Lituania. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nel suo briefing settimanale, affermando che ”la Risposta non sarà diplomatica, ma pratica”. Zakharova non ha approfondito la natura delle misure pratiche che la Russia intende adottare contro la Lituania. La priorità assoluta della diplomazia russa rimane quella di prevenire un conflitto diretto tra potenze nucleari, come ha sottolineato il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, nel corso di una riunione del Trialogue Club International. “Tenendo conto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –”pratica e non” ladellaal ”di”, ovvero al divieto di transito imposto dalla. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nel suo briefing settimanale, affermando che ”lanon, ma pratica”. Zakharova non ha approfondito la natura delle misure pratiche che laintende adottare contro la. La priorità assoluta della diplomazia russa rimane quella di prevenire un conflitto diretto tra potenze nucleari, come ha sottolineato il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, nel corso di una riunione del Trialogue Club International. “Tenendo conto ...

