Blitz della Guardia di Finanza | sequestrati anche dispositivi elettronici | le ultime sul caso Osimhen

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilrelativo all’acquisto di Victorè stato avviato nuovamente nella giornata di ieri da parteProcuraRepubblica di Napoli, dunque dalla giustizia ordinaria e non sportiva. L’accusa mossa al patron azzurro Aurelio De Laurentiis è di Falso in Bilancio ed ha portato ad un pronto interventodi, che ha sequestrato il contratto di Victor. Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images) Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti hanno perquisito sia la sedeFilmAuro a Roma che il quartier generale di Castel Volturno. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che parla di sequestri di lettere, e-mail, comunicazioni telefoniche, flussi finanziari ed ...

Pubblicità

NapoliAddict : Caso Osimhen: blitz della Guardia Di Finanza alla Filmauro e a Castel Volturno #Napoli #ForzaNapoliSempre… - gilnar76 : Caso Osimhen: blitz della Guardia Di Finanza alla Filmauro e a Castel Volturno #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Gianl1974 : ??? Il giornalista Volodymyr Chepovy, direttore della casa editrice Blitz-Inform, è stato ucciso nella battaglia - Grifoman1 : RT @Grifoman1: ESCLUSIVA TA - Lorenzo Casalino: “E’ Cambiaso il nuovo acquisto della Dea, blitz deciso nelle ultime ore” - Grifoman1 : ESCLUSIVA TA - Lorenzo Casalino: “E’ Cambiaso il nuovo acquisto della Dea, blitz deciso nelle ultime ore” -

Quotidiano online

Ma se la scenetta si ripetesse oggi, ci sarebbe un rischio in più: ilFinanza per controllare il "regolare pagamentotassa sul calciobalilla". E, in mancanza dell'"apposita ...La pace nella loro casa, sembra ormai una cosa passata, e dopo ildi Eugenio Valsano ha perso ... Anticipazioni: Rossella si sfoga con Silvia Nel corsopuntata in onda questa sera, vedremo ... Maxi blitz nella "fabbrica" della droga: scoperte oltre 1.500 piante di marijuana Un’infermiera di 55 anni che lavora all’ospedale Santo Stefano di Prato, reparto di chirurgia, rubava bancomat a pazienti in fin di vita e, in un caso, perfino a una donna appena morta. Lo hanno scope ...Dalle prime luci dell'alba oltre cento carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno eseguendo undici misure cautelari e sequestro preventivo di beni mobili e immobili nei confronti di altret ...