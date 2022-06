Bimbo intossicato dalla cannabis. La madre: "Ha mangiato la terra del parco" (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Rimini un bambino di 10 mesi è stato portato in Rianimazione. I risultati parlano di un'intossicazione da cannabis, ma la mamma dà un'altra versione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Rimini un bambino di 10 mesi è stato portato in Rianimazione. I risultati parlano di un'intossicazione da, ma la mamma dà un'altra versione

