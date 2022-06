Biliardino come il videopoker, senza certificato e nullaosta multe fino a 4mila euro (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli in un decreto equipara giochi come il calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ad altri apparecchi come le slot machine. I proprietari o i gestori di locali e stabilimenti balneari che li possiedono devono svolgere alcuni passaggi burocratici per non incorrere nelle multe che, secondo il presidente di Sib Antonio Capacchione, sono già partite. L'Adm replica: "Questi obblighi sono previsti da norme entrate in vigore fin dal 2000" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli in un decreto equipara giochiil calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ad altri apparecchile slot machine. I proprietari o i gestori di locali e stabilimenti balneari che li possiedono devono svolgere alcuni passaggi burocratici per non incorrere nelleche, secondo il presidente di Sib Antonio Capacchione, sono già partite. L'Adm replica: "Questi obblighi sono previsti da norme entrate in vigore fin dal 2000"

Pubblicità

repubblica : 'Il biliardino trattato come una slot': allarme per la nuova norma che rischia di far sparire il gioco da spiaggia… - Agenzia_Ansa : Biliardino come il videopoker, multa anche se è gratis. Andavano segnalati entro 15/06, per l'uso serve l'ok dell'A… - CB_Ignoranza : Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo… - VanityFairIt : L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli equipara, in un decreto, giochi come il calciobalilla, le frecc… - LPincia : RT @ALFO100897: Biliardino come il videopoker, multa anche se è gratis. Lamentarsi in Italia, il Paese delle (inutili ed improduttive) 'ch… -