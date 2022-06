Biliardino come il videopoker? Scatta la protesta: ecco perchè (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Teleborsa) – Biliardino come il videopoker? Intanto, per gestori e proprietari sprovvisti di documentazione Scattano le multe, tanto che per non correre rischi alcuni stanno già rimuovendo da locali e stabilimenti balneari alcuni giochi destinati all’intrattenimento “Tutti sono tenuti a denunciare all’agenzia delle Dogane calcio-balilla, ping pong e flipper, anche se gratuiti, e si deve attendere l’autorizzazione per metterlo in esercizio”. A far Scattare l’allarme alcune norme dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, entrate in vigore fra maggio e giugno, con l’ obiettivo di regolamentare l’ambito dei giochi negli esercizi pubblici distinguendo quelli che prevedono vincite in denaro da quelli che non le prevedono. Ma l’Agenzia chiarisce: “L’attuazione della legge del 2012 produce, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Teleborsa) –il? Intanto, per gestori e proprietari sprovvisti di documentazioneno le multe, tanto che per non correre rischi alcuni stanno già rimuovendo da locali e stabilimenti balneari alcuni giochi destinati all’intrattenimento “Tutti sono tenuti a denunciare all’agenzia delle Dogane calcio-balilla, ping pong e flipper, anche se gratuiti, e si deve attendere l’autorizzazione per metterlo in esercizio”. A farre l’allarme alcune norme dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, entrate in vigore fra maggio e giugno, con l’ obiettivo di regolamentare l’ambito dei giochi negli esercizi pubblici distinguendo quelli che prevedono vincite in denaro da quelli che non le prevedono. Ma l’Agenzia chiarisce: “L’attuazione della legge del 2012 produce, ...

