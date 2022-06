Biden chiede sforzi congiunti per abbassare prezzo benzina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joe Biden ha chiesto non solo al Congresso di sospendere per 90 giorni la tassa federale sulla benzina ma ha sollecitato gli Stati a fare altrettanto e ha rinnovato il suo appello alle major ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joeha chiesto non solo al Congresso di sospendere per 90 giorni la tassa federale sullama ha sollecitato gli Stati a fare altrettanto e ha rinnovato il suo appello alle major ad ...

Pubblicità

73deva73 : Biden chiede sforzi congiunti per abbassare prezzo benzina - Ultima Ora - ANSA. Vai a fanculo idiota. Non hai ancor… - StrumentiP : #LaGiornataIn2Minuti 21 Giugno 2022 – Zelensky chiede a leader europei settimo pacchetto sanzioni. Accordo Italia-A… - Pecora_Solista : @EnricoLetta Una guerra voluta e cercata da #biden , scatenata da #putin e noi dovremmo subirne le conseguenze? Con… - il_piccolo : Stati Uniti, Biden chiede la sospensione della tassa sulla benzina per tre mesi - cactus_vert : RT @LaStampa: Stati Uniti, Biden chiede la sospensione della tassa sulla benzina per tre mesi -