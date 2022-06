Biden a Congresso: Sospendere tasse benzina e diesel per 3 mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente Joe Biden, mercoledì, inviterà il Congresso a Sospendere la tassa federale su benzina e diesel per tre mesi e chiederà agli stati di fare lo stesso. Il presidente, inoltre, intende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente Joe, mercoledì, inviterà illa tassa federale super tree chiederà agli stati di fare lo stesso. Il presidente, inoltre, intende ...

Pubblicità

putino : Biden vuole ora che il Congresso dirotti altre entrate verso il fondo fiduciario per il finanziamento di progetti i… - putino : L'eliminazione temporanea della tassa federale sul gas è una delle poche opzioni disponibili per Biden e il Congres… - putino : Il presidente Biden chiederà oggi al Congresso di sospendere la tassa federale sul gas per tre mesi, chiederà agli… - GattoOrientale : RT @agambella: Il partito Repubblicano del Texas, dopo aver concluso giorni fa il congresso di fatto non riconoscendo la regolare elezione… -