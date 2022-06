“Benvenuto in famiglia”: è nato il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono diventati genitori: ad annunciarlo sono state proprio Francesca Ferragni e la sorella maggiore, Chiara Ferragni, con dei dolcissimi post pubblicati sui loro profili Instagram. Francesca Ferragni, 33 anni, è la seconda delle sorelle Ferragni. Per Chiara Ferragni ora si apre un nuovo capitolo della sua vita, in cui si godrà il suo primo nipote. Per Valentina Ferragni, ovviamente, si tratta del terzo nipote, oltre a Leone e Vittoria Lucia Ferragni. “Benvenuto in famiglia, Edo“, ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una tenera foto ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022)e il compagnosono diventati genitori: ad annunciarlo sono state proprioe la sorella maggiore, Chiara, con dei dolcissimi post pubblicati sui loro profili Instagram., 33 anni, è la seconda delle sorelle. Per Chiaraora si apre un nuovo capitolo della sua vita, in cui si godrà il suo primo nipote. Per Valentina, ovviamente, si tratta del terzo nipote, oltre a Leone e Vittoria Lucia. “in, Edo“, ha scritto Chiarasul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una tenera foto ...

